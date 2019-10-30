Пытался "порешать" с НАБУ: поскандалившего с Зеленским лесника задержали на Харьковщине

В среду, 30 октября, на Харьковщине при передаче взятки задержали руководителя государственного лесхоза "Гутянский" Виктора Сысу, которого ранее лично отчитал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Кучер (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за $100 тысяч. Не получилось", – написал он.

НАБУ задержало Виктора Сысу со взяткой Facebook Алексея Кучера

Как уточняет местное издание NewsRoom, задержание проводили сотрудники НАБУ. По словам правоохранителей, приехавшая на место задержания родственница Сысы безуспешно пыталась убедить НАБУ, что найденная в его машине сумка принадлежит ей.

НАБУ задержало Виктора Сысу со взяткой gutjanskoe.com.ua

Напомним, Виктор Сыса попал под раздачу во время визита президента Владимира Зеленского в Харьков в июле 2019 года. Главе государства доложили, что за незаконной вырубкой дубов стоит именно Сыса.

Зеленский раскритиковал его работу, а также прямо во время экстренного совещания позвонил главе лесхоза по телефону, сказав, что ждет его в Офисе президента.

НАБУ задержало Виктора Сысу со взяткой

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа детективы НАБУ провели обыски в доме руководителя государственного лесхоза "Гутянский" в Харьковской области Виктора Сысы. Его заподозрили в злоупотреблениях при продаже древесины.

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