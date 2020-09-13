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НАБУ задержало на взятке помощника "слуги народа" Юрченко, – Лерос

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
1,0 т.
НАБУ 'вело' нардепа Юрченко не один месяц

Несколько дней назад НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.

Как сообщил в Facebook исключенный из фракции "СН" нардеп Гео Лерос, помощник взял первые $13 тысяч с $200 тысяч, которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

"НАБУ "вело" нардепа не один месяц, насобирало достаточно доказательств", – отметил он.

Теперь ожидается санкция Офиса генерального прокурора на вручение Юрченко подозрения.

Напомним, Юрченко был избран по мажоритарному округу №211 в Киеве.

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