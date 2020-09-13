НАБУ задержало на взятке помощника "слуги народа" Юрченко, – Лерос

Несколько дней назад НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Как сообщил в Facebook исключенный из фракции "СН" нардеп Гео Лерос, помощник взял первые $13 тысяч с $200 тысяч, которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
"НАБУ "вело" нардепа не один месяц, насобирало достаточно доказательств", – отметил он.
Теперь ожидается санкция Офиса генерального прокурора на вручение Юрченко подозрения.
Напомним, Юрченко был избран по мажоритарному округу №211 в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Гео Лерос с трибуны Верховной Рады раскритиковал действия действующей украинской власти.
После выступления нардепа в Раде в "Слуге народа" начали собирать подписи за его вывод из фракции.
По итогам сбора подписей нардепа вывели из членов парламентской фракции "СН".
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