НАБУ задержало "кума" главы ГБР на крупной взятке: все подробности

Детективы НАБУ задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" главы ГБР Игоря Щербину на получении 75 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Данная сумма является лишь половиной от обещанной за закрытие дела в ГБР.

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"Детективы НАБУ по процессуальному руководству САП 3 декабря 2019 задержали двух человек по подозрению в возможном мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из правоохранительных органов. Речь идет об экс-начальнике Главного следственного управления ГПУ, а также предпринимателе в сфере строительства", – говорится в сообщении.

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"Бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиц 150 тыс. долл. США неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов. Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно действий упомянутой компании-застройщицы", – пояснили в НАБУ.

Со своей стороны, директор Госбюро расследований Роман Труба ответил на обвинения в том, что его соратник якобы получал взятки, а также на призыв президента Владимира Зеленского о необходимости перезапуска ГБР. По его словам, информация имеет неточности и одновременно дискредитирует репутацию возглавляемого им ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Раду поддержать законопроект о перезапуске Бюро.

Также в сети опубликовали записи разговоров главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете, где он лично обсуждал уголовные дела в отношении топ-чиновников с главой Офиса президента Андреем Богданом и генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

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