НАБУ взялось за отжим земли в Славском под курорт от "Галнафтогаза"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование по факту строительства нового курортного комлекса компанией "Галнафтогаз" в Карпатах на земле, которую якобы отобрали у людей.

Об этом говорится в сообщении органа, копии которого оказались в распоряжении редакции OBOZREVATEL. В нем указано, что досудебное расследование начато 22 июня детективом НАБУ Андреем Стрекозенко.

"Сведения о о совершении уголовного преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований в связи с поступлением в НАБУ заявления от 25 мая и постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Мовчан Натальи Владимировны от 12 июня", – сказано в документе.

Также в сообщении отметили, что предварительная правовая квалификация уголовного преступления – часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Сообщение НАБУ

Ведомство начало досудебное расследование

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