НАБУ взялось за отжим земли в Славском под курорт от "Галнафтогаза"
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование по факту строительства нового курортного комлекса компанией "Галнафтогаз" в Карпатах на земле, которую якобы отобрали у людей.
Об этом говорится в сообщении органа, копии которого оказались в распоряжении редакции OBOZREVATEL. В нем указано, что досудебное расследование начато 22 июня детективом НАБУ Андреем Стрекозенко.
"Сведения о о совершении уголовного преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований в связи с поступлением в НАБУ заявления от 25 мая и постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Мовчан Натальи Владимировны от 12 июня", – сказано в документе.
Также в сообщении отметили, что предварительная правовая квалификация уголовного преступления – часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
скандал в Славском вспыхнул из-за строительства нового горнолыжного курорта компанией "Галнафтогаз". Местные жители обвиняют депутатов и председателя объединенной территориальной общины в том, что те незаконно отобрали их земли.
Среди пострадавших – две сотни жителей села Верхняя Рожанка. Впрочем местные власти и представители компании опровергают свою причастность к махинациям с землей.