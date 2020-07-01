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НАБУ взялось за отжим земли в Славском под курорт от "Галнафтогаза"

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Курорт Славское

Курорт Славское. Википедия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование по факту строительства нового курортного комлекса компанией "Галнафтогаз" в Карпатах на земле, которую якобы отобрали у людей.

Об этом говорится в сообщении органа, копии которого оказались в распоряжении редакции OBOZREVATEL. В нем указано, что досудебное расследование начато 22 июня детективом НАБУ Андреем Стрекозенко.

"Сведения о о совершении уголовного преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований в связи с поступлением в НАБУ заявления от 25 мая и постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Мовчан Натальи Владимировны от 12 июня", – сказано в документе.

Также в сообщении отметили, что предварительная правовая квалификация уголовного преступления – часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Сообщение НАБУ

Сообщение НАБУ

Ведомство начало досудебное расследование

Ведомство начало досудебное расследование

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • скандал в Славском вспыхнул из-за строительства нового горнолыжного курорта компанией "Галнафтогаз". Местные жители обвиняют депутатов и председателя объединенной территориальной общины в том, что те незаконно отобрали их земли.

  • Среди пострадавших – две сотни жителей села Верхняя Рожанка. Впрочем местные власти и представители компании опровергают свою причастность к махинациям с землей.

УкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины
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  2. Расследования