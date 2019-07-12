НАБУ вызвало Луценко на допрос: что известно

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало генерального прокурора Юрия Луценко на допрос 15 июля.

Как рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, это связано с передачей дела Евромайдана, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее информации, Луценко вызывается по поводу принятия им процессуального решения о передаче уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской.

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Сарган напомнила, что поводом для такого решения стали заявления участников Революции Достоинства и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года.

"Генпрокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является Горошинский, известный защитник "беркутов" и самого Януковича", — отметила пресс-секретарь.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил директора НАБУ Артема Сытника в неэффективной работе.

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