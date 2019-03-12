НАБУ вляпалось в скандал с оборонкой: Сытник сделал заявление

Национальное антикоррупционное бюро начало служебную проверку сотрудников, которые фигурируют в резонансном расследовании Bihus.info по коррупции и хищениях в оборонке.

В пресс-службе НАБУ заявили, что начали служебное расследование "еще до выхода" последнего выпуска программы "Наші гроші".

"Вывод после расследования предъявят дисциплинарной комиссии, если будут основания для привлечения к ответственности работника НАБУ", - сказал директор НАБУ Артем Сытник.

По словам Сытника, Бюро не выдает справок о том, что предприятие является фиктивным, поскольку это не его компетенция. Также он заявил, что НАБУ якобы является единственным ведомством в Украине, которое привлекает к ответственности за хищения в оборонном секторе.

Артем Сытник 112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".

Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.

После информации о причастности НАБУ к скандалу в оборонке здание ведомства в Киеве залили кровью. Активисты также потребовали привлечения Сытника к уголовной ответственности.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!