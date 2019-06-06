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НАБУ "связали руки" из-за компании Коломойского: что известно

1.4тЧитать материал на украинском

Конституционный суд признал неконституционным положение п. 13 ч.1 ст. 17 закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины из-за иска олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующее решение было принято по жалобе АО "Запорожский завод ферросплавов". Как сообщила журналист программы "Схемы" Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook, ведомство не сможет оспаривать договоры фигурантов.

"Конститутуйний суд принял сторону завода Игоря Коломойского – и лишил НАБУ полномочия через суд расторгать коррупционные сделки. Негативные последствия этого решения – как от отмены статьи о незаконном обогащении. Только в промышленных масштабах", – пояснила журналист.

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НАБУ "связали руки" из-за компании Коломойского: что известно

По ее словам, это была действенная функция детективов. Они могли идти в суд и расторгать незаконные, невыгодные соглашения, заставляя дельцов возвращать деньги государству.

"И детективы уже добились расторжения незаконных сделок на 7 млрд гривен. Мы регулярно пытались попасть на заседание КС, где рассматривалось это решение. Но туда не пускали журналистов. И вчера наконец Конституционный суд вынес окончательное решение в закрытом режиме", – добавила она.

НАБУ "связали руки" из-за компании Коломойского: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, Запорожский завод ферросплавов, подконтрольный Коломойскому, добивался признания неконституционным права НАБУ через суды признавать сомнительные сделки недействительными.

Из-за решения КСУ государство может потерять почти 5 млрд гривен по сделкам, которые были признаны недействительными по искам НАБУ.

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Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
НАБУ
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Вовік,зєля,ау-у?????
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Решетников Александр
Решетников Александр
Все что пишет ОБОЗ вообще не имеет значения. Просто забивают эфир всякой хренью. Значение сейчас имеет одно - реакция решила, что Зеленского пора свергать. Это вам не война, на которой патриоты гибли тысячами, из-за того что свиньи не могли раздеребанить откаты с покупки касок и бронежилетов.. Это речь идет об ИХ шкуре, и сегодня в зРаде они "работали" как часики.. Ну что-ж пора студентам на Майдан. Лучше, конечно сразу Нацкорпус к ВР, и "прикоснуться" металлической трубой к головушкам депутатов раз эдак по 9. Но если этого не сделать уже завтра, то пецемрази возьмут реванш не взирая на выбор Украины..
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