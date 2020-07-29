НАБУ решило два раза допросить судью Вовка: в чем подозревают

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос в качестве подозреваемых ряд судей Окружного административного суда Киева, в числе которых глава ОАСК Павел Вовк.

Согласно повесткам, опубликованным на сайте ведомства, он должен явиться в НАБУ 3 и 6 августа.

Допрос, в частности, будет касаться расследования создания преступной организации, коррупции и злоупотребления влиянием.

Кроме Вовка, вызваны еще восемь подозреваемых: судья ОАСК Богдан Санин, судья ОАСК Алексей Огурцов, заместитель главы ОАСК Владимир Келеберда, судья ОАСК Игорь Погрибниченко и Игорь Качур, а также еще два гражданина.

Повестка судье Вовку о вызове на допрос. НАБУ

Повестка судье Вовку о вызове на допрос. НАБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ 17 июля объявило подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Вовка и судей подозревают в принятии заказных решений и создании преступной организации с целью захвата государственной власти.

При этом глава ОАСК отрицал, что ему было вручено подозрение.