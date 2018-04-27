НАБУ рассекретило видео разоблачения сотрудника СБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видеофрагменты следственных действий по делу задержанного на взятке руководителя одного из отделов Главного управления Службы безопасности Украины Киева.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, видеозапись была обнародованы "учитывая общественный резонанс" этого события.

"Национальное бюро публикует фрагменты рассекреченных видеозаписей, сделанных в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий в рамках расследования фактов коррупции в сфере миграционной политики", – сказано в сообщении.

По результатам следственных действий детективов НАБУ, чиновник СБУ был задержан 24 апреля 2018 года на взятке в размере 47,5 тыс. долларов.

"Эти средства чиновник СБУ получил от посредников за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины в незаконной", – сообщили в Бюро.

Следствие считает, что сотрудник СБУ владел информацией, которая гласила о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался подозреваемый.

Как сообщал "Обозреватель", также стало известно, что при обыске у сотрудника СБУ нашли наркотики.