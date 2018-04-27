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НАБУ рассекретило видео разоблачения сотрудника СБУ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видеофрагменты следственных действий по делу задержанного на взятке руководителя одного из отделов Главного управления Службы безопасности Украины Киева.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, видеозапись была обнародованы "учитывая общественный резонанс" этого события.

"Национальное бюро публикует фрагменты рассекреченных видеозаписей, сделанных в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий в рамках расследования фактов коррупции в сфере миграционной политики", – сказано в сообщении.

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По результатам следственных действий детективов НАБУ, чиновник СБУ был задержан 24 апреля 2018 года на взятке в размере 47,5 тыс. долларов.

"Эти средства чиновник СБУ получил от посредников за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины в незаконной", – сообщили в Бюро.

Следствие считает, что сотрудник СБУ владел информацией, которая гласила о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался подозреваемый.

Как сообщал "Обозреватель", также стало известно, что при обыске у сотрудника СБУ нашли наркотики.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на Обозревателе.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Объекты
НАБУСлужба безопасности Украины
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