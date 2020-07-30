НАБУ раскрыло масштабные хищения в ВСУ на обустройстве полигона Широкий лан

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило группу лиц в составе бывших должностных лиц Вооруженных Сил Украины и бизнеса на злоупотреблениях при обустройстве военного полигона Широкий лан.

Об этом сообщили на сайте НАБУ. В результате действий злоумышленников государству нанесен ущерб на более чем 37 млн ​​грн.

Следствие установило, что должностные лица ВСУ в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка Николаевской области таким образом, что ООО получило от Министерства обороны Украины более 37 млн грн за работы, которые фактически не выполнило.

"Сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами", – отметили в НАБУ.

В четверг, 30 июля, пяти лицам сообщили о подозрении.

Речь идет о (должности на момент совершения преступления):

начальнике Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ;

начальнике Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ;

начальнике отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ;

бенефициаре ООО;

директоре ООО.

Расследование под процессуальным руководством САП идет с ноября 2019 года после передачи дела из Государственного бюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ задержало первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко при передаче неправомерной выгоды.