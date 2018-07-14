НАБУ получило доступ к телефону жены замглавы АП

В рамках расследования уголовного производства о возможном обогащении заместителя главы Администрации президента Украины Алексея Филатова детективы НАБУ получили доступ к телефону его гражданской жены Анны Бабич.

Такое решение принял Соломенский райсуд Киева по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства, передает "Cлово и Дело".

Как рассказывают в НАБУ, их детективы проверяют факты того, что Филатов в период 2014-2018 гг. получил в собственность активы в значительном размере, законность происхождения которых не подтверждена, и, возможно, передал их своей сестре и гражданской жене.

Так, чиновник не внес в декларацию информацию об Анне Бабич и их общем ребенке, а также имущество гражданской жены общей стоимостью 6,51 млн гривен.

В НАБУ также указали, что Бабич является соучредителем ООО "Экво" (размер уставного взноса 205 440 грн), владельцем автомобиля Porsche Macan 2016 г.в. и двух квартир в Киеве. По данным системы "Аркан", зафиксированы 57 фактов совместного пересечения границы Украины Филатовым и Бабич в разных направлениях с 2012 по 2018 год, в том числе 5 раз - в 2018 году.

В НАБУ полагают, что Филатов проживает вместе с гражданской женой и их ребенком по месту жительства замглавы АП. Согласно реестру браков, Филатов записан отцом ребенка, а Анна Бабич - матерью.

Доступ к личному телефону женщины "предоставит информацию о местонахождении Бабич за период с июля 2014 до 2018 года во время телефонных звонков, SMS-переписку, выхода в интернет и т.д.", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование, подозревая Алексея Филатова в незаконном обогащении, в феврале 2018 года.