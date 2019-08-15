НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака. Инфографика

В Национальном антикоррупционном бюро показали предполагаемую схему преступления, за которое якобы задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака и его "помощника".

Соответствующие подробности опубликовала пресс-служба бюро в четверг, 15 августа. В НАБУ заявили сразу о двух преступных сценариях.

Новости Коллега Грымчака прокомментировал его задержание

Юрий Грымчак Канал 24

В первую очередь, следствие выдвинуло версию, что к Грымчаку обратился некий представитель частного ООО и сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти.

Указанному ООО требовалась консультация по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. По утверждению НАБУ, на это обращение замминистра сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения.

Детективы утверждают, что он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.

Предполагается, что в дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до 80 тысяч и разбита на два платежа – 50 и 30 тысяч. По данным следствия, вознаграждение якобы было полностью выплачено 14 августа.

Пресс-служба НАБУ

По второй схеме, опубликованной НАБУ, Грымчак вместе с "помощником" Игорем Овдиенко якобы обещали помочь фирме получить разрешение на строительные работы в Киеве.

Чиновник и его соратник якобы обещали повлиять на Министерства культуры и юстиции, Киевскую городскую государственную администрацию и Украинский государственный институт культурного наследия.

По утверждению НАБУ, за обеспечение согласования проектной документации просили денежное вознаграждение в размере 1 млн долларов. Якобы после получения части денежных средств в сумме 450 тысяч долларов США и был задержан "на горячем" заместитель министра, а также его "помощник".

Как уточняет "Украинская правда", речь может идти о документах по строительству кафе по адресу Набережное шоссе, 25 и о двух предприятиях: "Зеленый гай" и "Катран-К".

Пресс-служба НАБУ

Отметим, информация по делу Юрия Грымчака обросла резонансными, временами даже противоречивыми, подробностями. Так, 15 августа стало известно, что задержание замминистра якобы связано с нападением на нардепа Татьяну Черновол. Позже выяснилось, что потерпевшим по делу фигурирует некий Максим Святненко, информации о котором найти пока не удалось.

Появились данные, что дело попросту хотят замять, поэтому якобы специально привязали к делу о покушении на Черновол. Кроме того, посыпались обвинения в фальсификации дела. Что не так со скандальным расследованием, читайте здесь.

НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержали Грымчака.

Вместе с Грымчаком был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.

Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него изъяли полмиллиона календариков.

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