НАБУ озвучило новое подозрение Микитасю по миллионному договору

Бывшему нардепу Максиму Микитасю сообщили о подозрении по факту того, что в 2017 году НАЭК "Энергоатом" заключило договор с подконтрольной ему компанией, за что чиновник получил квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, не публикуя имени подозреваемого. Однако ряд обстоятельств и фактов указывает на Микитася.

"Следствие установило, что чиновник обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", злоупотребляя своим служебным положением, в 2017 году заключил с компанией, подконтрольной екс-народному депутату, договор на 929 млн грн. Согласно ему эта компания должна была построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что в 2017-19 года чиновник "Энергоатома" получил от компаний Микитася три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн, что, по версии следствия, является неправомерной выгодой.

Действия бывшего депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369 УК Украины, чиновника "Энергоатома" – по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, что ранее суд продолжил Микитасю содержание под стражей до 3 октября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL: