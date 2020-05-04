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4 мая • обновлено в 22:22
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НАБУ открыло дело против Венедиктовой по иску Стерненко

4.6т
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НАБУ открыло уголовное производство в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Как передает "РБК-Украина" со ссылкой на ответ Бюро, причина заключается в незадекларированном имуществе экс-нардепа от "Слуги народа".

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", – сказано в заявлении.

Открыть дело против Венедиктовой НАБУ обязал Высший антикоррупционный суд по иску одесского активиста Сергея Стерненко, который обвинил генпрокурора в том, что она не задекларировала часы за 10 тысяч евро и членство в общественной организации с признаками доходности.

Венедиктова и Стерненко

Венедиктова и Стерненко

Как сообщал OBOZREVATEL, генпрокурор Ирина Венедиктова забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро. Однако Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м.

Недавно журналисты также обвинили Венедиктову в том, что она не указала в декларации квартиру в Киеве стоимостью примерно в 500 тысяч долларов.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Сергей Стерненко Ирина Венедиктова
Место
Украина
Теги
Высший антикоррупционный суд Национальное антикоррупционное бюро Украины Офис генерального прокурора Украины
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