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НАБУ открыло дело против кандидата в президенты: что известно

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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против кандидата в президенты Ольги Богомолец.

Дело завели по факту возможного декларирования недостоверной информации народным депутатом БПП, передает "Левый берег" со ссылкой на источник в НАБУ.

Сообщается, что уголовное производство по статье 366-1 Уголовного кодекса расследуется с 19 февраля. В бюро подозревают, что Богомолец могла скрывать имущество за 2015-2017 года.

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В 2017-м Богомолец задекларировала 4,2 млн гривен доходов и 430 тыс. долларов, 290 тыс. евро наличных.

Ольга Богомолец

Ольга Богомолец

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно НАБУ открыло три дела в отношении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Расследование также касается возможного декларирования недостоверной информации в период с 2015 по 2017 год.

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Персона
Ольга Богомолец
Место
Украина
Тег
НАБУ
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