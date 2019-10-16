"Делают мамонта из блох": Луценко отреагировал на "масштабное дело" НАБУ

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на открытие Национальным антикоррупционным бюро уголовного производства против него.

Свою полицию он изложил на странице в Facebook, раскрыв подробности дела.

"Привычка моих оппонентов – искать блох и выдавать их за мамонта – неизменна", – написал Луценко.

Луценко отреагировал на "масштабное дело" НАБУ

"Несмотря на фанфары определенных СМИ, это дело НАБУ посвящено тому, что я будто бы не вынес выговор заместителю. Ничего не скажешь – масштабное дело", – пояснил экс-генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

НАБУ взялось за Луценко из-за подозрения в злоупотреблении властью или служебным положением.

Ранее против Луценко уголовное производство также открыло Государственное бюро расследований. Речь идет о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением для поддержки нелегального казино.

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