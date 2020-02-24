Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника", а также у скандального экс-нардепа Сергея Пашинского.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Украинская правда". Официальных данных от НАБУ пока не поступало.

Отмечается, что обыски проходили в рамках досудебного расследования по факту завладения государственным имуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами.

НАБУ нагрянуло с обысками на "Укрбронетехнику" и к Пашинскому

В 2015-2019 годах они, в интересах предприятия, якобы создали возможность заключения контрактов по поставкам бронетехники ВСУ, МВД, НГУ по завышенным ценам. Сама же техника оказалась некачественной.

Правоохранители пришли с обысками также к директору предприятия Александру Кузьме, его брату Николаю и экс-нардепу от БПП Ивану Виннику.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего народного депутата Сергея Пашинского, который находился под стражей по делу о стрельбе в жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса.

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