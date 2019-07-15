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НАБУ обязали открыть уголовное производство против известной телеведущей

4.8т Читать материал на украинском

Национальное антикоррупционное бюро должно открыть уголовное производство по факту возможного взяточничества первого заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, известной телеведущей Ольги Герасимьюк.

Такое решение принял Соломенский районный суд Киева. Жалоба на бездействие НАБУ поступила от адвоката Юрия Захарченко, говорится в материалах суда.

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Юрист отмечает, что 11 июня в НАБУ было подано заявление о совершении Герасимьюк уголовного преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса. Детективы бюро установили, что в заявлении не было объективных фактов, и уведомили об этом заявителя.

Захарченко добавил, что в заявлении "отсутствуют достаточные правовые основания для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований". После этого он обратился в суд, который 26 июня удовлетворил жалобу адвоката и обязал НАБУ открыть дело в отношении Герасимьюк.

Конкретной информации о правонарушениях в материалах суда нет.

Ольга Герасимьюк

Ольга Герасимьюк

Telekritika

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАБУ открыли уголовное производство о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим руководителем Государственного управления делами Сергеем Борзовым.

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Персона
Ольга Герасимьюк
Место
Украина
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