НАБУ обязали открыть уголовное производство против известной телеведущей

Национальное антикоррупционное бюро должно открыть уголовное производство по факту возможного взяточничества первого заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, известной телеведущей Ольги Герасимьюк.

Такое решение принял Соломенский районный суд Киева. Жалоба на бездействие НАБУ поступила от адвоката Юрия Захарченко, говорится в материалах суда.

Юрист отмечает, что 11 июня в НАБУ было подано заявление о совершении Герасимьюк уголовного преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса. Детективы бюро установили, что в заявлении не было объективных фактов, и уведомили об этом заявителя.

Захарченко добавил, что в заявлении "отсутствуют достаточные правовые основания для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований". После этого он обратился в суд, который 26 июня удовлетворил жалобу адвоката и обязал НАБУ открыть дело в отношении Герасимьюк.

Конкретной информации о правонарушениях в материалах суда нет.

Ольга Герасимьюк Telekritika

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАБУ открыли уголовное производство о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим руководителем Государственного управления делами Сергеем Борзовым.

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