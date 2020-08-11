НАБУ объявило судью Вовка и еще шесть фигурантов дела в розыск.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя Павла Вовка.

Об этом 11 августа сообщила пресс-служба НАБУ. Фигурантов дела подозревают в попытке захвата государственной власти.

"НАБУ разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе", – сказано в сообщении НАБУ.

Кроме Вовка, в розыск объявлены заместитель главы ОАСК Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко и Игорь Качур, а также члены Высшей квалификационной комиссии судей ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

НАБУ объявило судью Вовка в розыск (Сайт НАБУ)

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ 17 июля объявило подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Вовка и судей подозревают в принятии заказных решений и создании преступной организации с целью захвата государственной власти.

При этом глава ОАСК отрицал, что ему было вручено подозрение.