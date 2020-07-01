НАБУ объявило подозрение Злочевскому по делу о рекордной взятке
Бывшему министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому 1 июля сообщено о подозрении в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ.
По данным расследователей, сумма неправомерной выгоды составляла 5 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Детективы Национального бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него", – говорится в сообщении.
В частности, действия Злочевского квалифицировали по ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 369 (взятка) УК. В то же время отмечается, что поскольку местонахождение бывшего чиновника неизвестно, ему прислали сообщение о подозрении по месту регистрации, а также всеми известными следствию адресам.
Отметим, что в тексте подозрения Злочевскому, который оказался в распоряжении OBOZREVATEL, есть информация, что свидетельствует о коррупционности компании Burisma. Это должно привлечь особое внимание к экс-министру и его "подвигам" в составе преступной организации, которая занималась легализацией и отмыванием колоссальных средств
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ 12 июня задержало несколько человек во время передачи рекордной взятки. Ее давали за закрытие уголовного дела против компании Burisma, которой владел бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский
В НАБУ и САП заявили, что до закрытия дела против Злочевского могут быть причастны работники Офиса генерального прокурора
Офис генпрокурора начал служебное расследование в отношении своего сотрудника.