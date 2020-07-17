НАБУ объявило подозрение главе ОАСК Вовку и еще пяти судьям, – журналист

НАБУ в пятницу, 17 июля, объявило подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"НАБУ прямо в эти минуты предъявило подозрение главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суд Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Это просто беспрецедентно", – написал он.

Бутусов уточнил, что Они не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может принять Антикоррупционный суд.

По словам журналиста, в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски.

"Подозреваемым вменяют создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения", - написал Бутусов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-служба ОАСК заявила об обысках в здании суда в связи с делами Майдана.