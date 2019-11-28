НАБУ объявило о подозрении скандальному Альперину

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении скандальному Вадиму Альперину, которого называют "королем контрабанды" из Одессы.

Новость об этом появилась на официальном сайте ведомства. Отмечается, что подозрение ему вручили лично в руки 27 ноября.

"27 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП лично вручили уведомление о подозрении лицу, которое следствие считает руководителем преступной организации, совершившей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Таким образом, количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн грн убытков государственным интересам возросло до 11 человек", – отмечается в сообщении.

Вадим Альперин "Украинская правда"

Действия Альперина квалифицированы по части 1 статьи 255, части 3 статьи 212, части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

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