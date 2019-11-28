НАБУ объявило о подозрении скандальному Альперину

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении скандальному Вадиму Альперину, которого называют "королем контрабанды" из Одессы.
Новость об этом появилась на официальном сайте ведомства. Отмечается, что подозрение ему вручили лично в руки 27 ноября.
"27 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП лично вручили уведомление о подозрении лицу, которое следствие считает руководителем преступной организации, совершившей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Таким образом, количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн грн убытков государственным интересам возросло до 11 человек", – отмечается в сообщении.
Вадим Альперин
"Украинская правда"
Действия Альперина квалифицированы по части 1 статьи 255, части 3 статьи 212, части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").
Как сообщал OBOZREVATEL:
заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского 26 ноября вместе с почти десятком человек задержали сотрудники НАБУ по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина". Самого Альперина поймать не удалось. В НАБУ прокомментировали ситуацию.
Так, скандальный бизнесмен Альперин вместе с действующим главой Одесской таможни Владимиром Передерием организовал одну из самых масштабных схем. С тех пор как Передерий занял должность, со всех грузов Альперина перестали платить пошлину.
По словам журналиста Юрия Бутусова, контрабанду на Одесской таможне крышует Государственное бюро расследований.
Еще в ноябре 2017 Альперин был задержан НАБУ и ГПУ по подозрению в даче взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро в размере $ 800 тысяч.
Позже одесского "короля контрабанды" арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда, но вскоре его отпустили.
OBOZREVATEL после задержания Тупальского подробно узнал, как в Украине пытаются раскрыть саму схему контрабанды.
Также президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у задержании "короля контрабанды" Альперина.
На такое заявление Зеленского ответил адвокат бизнесмена, сообщив, что Альперин 27 ноября намерен явиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Уже утром, 27 ноября, появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тупальскому и еще девяти людям.
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