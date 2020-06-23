НАБУ обнародовало документы по делу Омеляна: он назвал это "политическим заказом"

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало документы с материалов следствия по делу о незаконных действиях бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 миллиона гривен.

Со своей стороны экс-чиновник назвал дело политически мотивированным. Обе позиции изложены на страницах НАБУ и Омеляна в Facebook.

"В декабре 2017 года экс-министр инфраструктуры издал приказ о снижении портовых сборов. Мог ли так поступить министр? Мог, но за исключением: административный сбор, размер которого определен в Законе Украины "О государственном бюджете на 2018 год", нельзя было менять приказом министра, а только путем внесения изменений в закон о бюджете. Это – не прихоть НАБУ, а требование Бюджетного кодекса, которое министр проигнорировал. И именно этот факт стал основанием для расследования детективов", – говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Документ по делу Омеляна (Facebook НАБУ)

Следствие уверенно, что бывший чиновник осознавал возможные негативные последствия своих действий.

"Ведь Министерство финансов 4 раза предупреждало его о нарушении бюджетного законодательства, а также о негативных последствиях. Однако приказ бывший министр издал" – добавили в НАБУ.

НАБУ подозревает Омеляна в незаконных действиях (Facebook НАБУ)

Там заявляют, что уменьшение портовых сборов, учитывая с административным не стало фактором увеличения количества судозаходов и количества перегруженных грузов в украинских портах в течение 2018 года.

"Это признало и Мининфраструктуры, зафиксировав соответствующие факты в своем отчете, который подписал сам министр-автор приказа, сейчас подозреваемый", – подчеркнули в НАБУ.

Речь идет о снижении портовых сборов (Facebook НАБУ)

Ведомство также обнародовало замечания Минфина от 13 сентября 2017 года по проекту постановления о снижении портовых сборов.

Из-за действий Омеляна госбюджет вроде получил 30,5 миллиона гривен (Facebook НАБУ)

"Реализация пункта 2 проекта постановления о снижении до 20% административного портового сбора приведет к потерям общего фонда госбюджета в объеме 40,7 млн грн. К проекту не представлено финансово-экономических расчетов и обоснований, а также соответствующих предложений по источникам покрытия потерь бюджета. Реализация положений проекта будет иметь негативные последствия на показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий и, как следствие, на доходную часть бюджета в связи с уменьшением объемов обязательных платежей в бюджет , – говорится в замечании Минфина к проекту постановления.

В НАБУ считают, что уменьшение портовых сборов не стало фактором увеличения количества судозаходов (Facebook НАБУ)

В то же время сам Владимир Омелян отметил, что дело Национального антикоррупционного бюро выглядит как "политический заказ".

Он отметил, что НАБУ таки настаивает на том, что снижение на 20% сборов по бизнесу – это неправильно. И несмотря на то, что это было коллегиальное решение правительства, претензии у следствия возникли только к нему.

Документ по делу о портовых сборах (Facebook НАБУ)

Омелян подчеркнул, что все его действия были юридически правильные, а решения – одобрены всем составом Кабмина.

"Политическое давление и снова выполнение политического заказа? А то, что уже второе мое дело ведет не профильное подразделение 2 – это случайное стечение обстоятельств. Так же, как и автоматическое распределение дел в судах тоже дает странный человеческий сбой... И хорошо, очень прекрасно, что Министерство инфраструктуры не смогло дать характеристику на бывшего министра Омеляна, потому что "не обладает информацией". Еще полшага и это все перерастет в цирк космических масштабов и космической же глупости... До встречи в суде", – заявил Омелян.

Сообщение НАБУ (Facebook НАБУ)

Пост Омеляна (Facebook Владимира Омеляна)

Омеляна не согласен с утверждениями НАБУ (Facebook Владимира Омеляна)

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Его подозревают в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.