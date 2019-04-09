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НАБУ нагрянуло с обыском в Судебную администрацию: первые подробности

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Детективы Национального антикоррупционного бюро во вторник, 9 апреля, пришли с обысками в здание Государственной судебной администрации.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в бюро. "В ГСА проводится обыск", - сказал он.

По словам инсайдера, следственные мероприятия проводятся в рамках дела о закупках оборудования для судей.

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Детективы НАБУ

Детективы НАБУ

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля детективы НАБУ провели обыски в помещении Агентства по розыску и менеджмента активов в Киеве.

Следственное действие проводились в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами.

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Место
Украина
Тег
НАБУ
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