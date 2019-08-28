НАБУ нагрянуло с обысками к скандальному главе лесхоза на Харьковщине: фото шикарного особняка

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в доме руководителя государственного лесхоза "Гутянский" в Харьковской области Виктора Сысы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил новоизбранный депутат ВР от партии "Слуга народа", адвокат Алексей Кучер. В пресс-службе НАБУ уточняется, что что обыски проходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины.

"История с визитом в Харьков президента Украины получила продолжение", – отметил депутат.

Виктор Сыса и его особняк в Харьковской области Коллаж

По его словам, несмотря на "отчаянное активное сопротивление правоохранительным органам (в частности физическое), а также посильную помощь последнему со стороны сотрудников государственной охраны (которые, как ни странно, осуществляют его круглосуточную охрану), детективы начали обыск".

Юрист добавил, что надеется на эффективное расследование этого дела.

Особняк Виктора Сысы facebook.com/olexiykucher

Кроме того, по месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению законного следственного действия.

Предварительная правовая квалификация расследуемого дела – ч. 2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия"). Расследование этих фактов бюро осуществляет с февраля 2019 года.

Особняк Виктора Сысы facebook.com/olexiykucher

Особняк Виктора Сысы facebook.com/olexiykucher

Особняк Виктора Сысы facebook.com/olexiykucher

Напомним:

28 августа в Харьковской области на группу журналистов канала "112 Украина", которые вели прямой репортаж с места незаконной вырубки леса, напали люди, представившиеся как лесники и местные рабочие. Автомашину журналистов заблокировали, колеса прокололи.

На месте происшествия был руководитель "Гутянского лесхоза" Виктор Сыса.

Ранее, 17 июля, президент Владимир Зеленский провел в Харькове совещание по вопросу борьбы с незаконной вырубкой лесов в регионе.

Украинский глава раскритиковал работу Сысы, а также прямо во время совещания позвонил ему по телефону, сказав, что ждет его в Офисе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в помещения ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в том числе в клуб "5 элемент".

Следственное действие проводилось в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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