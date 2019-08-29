НАБУ нагрянуло к "лесникам" Харьковщины: чиновники дали отпор

Детективы НАБУ в Харьковской области пришли с обысками в дома должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.

Как сообщает в Facebook Национальное антикоррупционное бюро, следственные действия происходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины.

Известно, что расследование этих фактов НАБУ осуществляет с февраля 2019 года.

"По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению законного следственного действия", — рассказали в бюро.

НАБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде президента Владимира Зеленского прояснили, что будет с мораторием на экспорт леса в Украине.

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