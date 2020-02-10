НАБУ начало расследовать скандальную аудиозапись разговоров Трубы с Богданом

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство относительно экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы в связи с злоупотреблением им своим влиянием.

Речь идет о аудиозаписях его возможных разговоров с главой Офиса президента Андреем Богданом. Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на официальный ответ НАБУ.

Отмечается, что это за расследование специалисты взялись после того, как эксперты установили подлинность голоса Трубы на записях с прослушкой в его кабинете и в сети обнародовали аудио, на котором глава СБУ Иван Баканов заявил, якобы считает Богдана тем, кто "стоит на вершине коррупционной пирамиды в судейской системе".

Труба, Богдан и Баканов

"НАБУ выполнило решение суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", – говорится в ответе ведомства.

Там также подчеркнули, что дело расследуется по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан является "смотрящим" за коррупционной пирамидой в судебной системе. Об этом якобы рассказал председатель СБУ Иван Баканов в кабинете экс-главы ГБР Романа Трубы. Запись разговора опубликована в телеграмм-канале "Трубу прорвало".

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