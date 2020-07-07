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НАБУ может сорвать суды Украины против России на 100 миллиардов, – СМИ

Расследования
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НАБУ может поставить под угрозу суды Украины против России

НАБУ может поставить под угрозу суды Украины против России. UAnews

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) деятельности компании "Золотой Мандарин" и стремление привлечь к ответственности экс-нардепа Георгия Логвинского якобы могут полностью похоронить рассмотрение в Европейском суде дел Украины против России.

Об этом рассказали журналисты программы "Секретные материалы" на "1+1". Расследователи напомнили, что по решению суда "Киевэнерго" должно вернуть компании "Золотой мандарин" 54 млн грн (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Однако, должник решение суда проигнорировал, в результате чего компания обратилась в Европейский суд.

"Детективы НАБУ увидели в возврате этого долга преступление и потребовали привлечь к ответственности экс-нардепа Георгия Логвинского, которого заподозрили в выводе 54 млн грн из госбюджета через компанию "Золотой мандарин". Однако, юридической или какой-либо другой связи между политиком и компанией детективы так и не представили", – сказано в сюжете.

Журналисты напомнили, что в центральной синагоге Киева, которую, в частности, посещал Логвинский, обнаружили несанкционированное прослушивающее устройство, а также скрытые камеры на фасаде здания. Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман заявил о давлении со стороны детективов на парафиян синагоги и даже попросил личного вмешательства президента в это дело.

"Мне говорили люди, что их шантажируют. 15 лет тюрьмы, если не дашь неправдивые сведения на конкретных людей. И у нас есть доказательства этому", – сказал Моше Реувен Асман.

По словам правозащитника Евгения Захарова, целью прослушки, по всей вероятности, было получение информации о деятельности экс-нардепа. А конечная цель криминального преследования со стороны НАБУ – якобы желание лишить возможности жены Логвинского Анны Юдковской, которая является судьей Европейского суда по правам человека, рассматривать межгосударственные дела Украины против России в Европейском суде.

В сюжете подчеркнули, что все результаты многолетней юридической войны между Украиной и Россией могут оказаться под угрозой из-за действий НАБУ.

"НАБУ просит снять Европейский суд иммунитет с Логвинского, что будет означать отставку Анны Юдковской, которая занимается ключевыми делами для Украины в вопросе противостоянии с РФ. Как результат, все дела должны будут рассмотрены новым судьей с самого начала", – добавил Захаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Минюст и Национальное антикоррупционное бюро оказались в центре громкого скандала. Детективы пришли с обысками в министерство по делу о выплате 54 млн гривен киевской фирме "Золотой мандарин ойл".

В НАБУ заявили, что 54 млн гривен, которые в феврале 2016 года Минюст отправил для ООО "Золотой Мандарин Ойл", спустя несколько дней через различные фиктивные фирмы ушли на счета связанных между собой лиц.

УкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины
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