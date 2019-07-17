НАБУ и САП внезапно обратились к Раде из-за идеи Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура поддержали предложенные президентом Владимиром Зеленским изменения в Законе Украины "О Высшем антикоррупционном суде" и призвали парламентариев проголосовать за него и как можно быстрее принять соответствующий законопроект.

Они добавили, что согласно изменениям за ВАКС закрепляется рассмотрение исключительно дел, расследуемых детективами Национального бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, говорится на странице НАБУ в Facebook.

"Если этого не произойдет, усилия по созданию Антикоррупционного суда как института, призванного поставить точку в делах высокопоставленных лиц и назначить им справедливое наказание за совершенные преступления, окажутся напрасными. Зато шансы избежать справедливого наказания в коррупционеров возрастут", – отметило бюро.

Суд Европейская правда

"Согласно действующему законодательству, в ВАКС должны быть направлены все дела о коррупции, от самого низкого до топового уровня служащих и должностных лиц. Это – более 3500 уголовных производств. Их количество будет расти", – сообщило бюро.

По информации бюро, на рассмотрение дел от НАБУ и САП приходится лишь 5% общего объема работы, а это – именно те "резонансные производства, приговоров в которых ожидает общество".

НАБУ считает, что из-за обилия дел возникнет ситуация, когда судьи будут излишне нагружены и не смогут быстро принимать решения, впрочем, законодательные изменения позволят устранить эту проблему.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Высший антикоррупционный суд в Украине начнет работать с 5 сентября 2019 года. После этого ВРУ приняла в целом законопроект №7441 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей с поправкой о передаче в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) всех подследственных ему дел со дня начала его работы.

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