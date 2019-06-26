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Набрались храбрости: террористы устроили кровавый ад на Донбассе

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Террористы на Донбассе усилили обстрелы. Так, за сутки 25 июня, они 32 раза нарушили режим прекращения огня.

В результате пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмирования. По данным разведки, 25 июня двое оккупантов были ранены.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

"112 Украина"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Лебединского, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Невельского, Талаковки, Широкино, Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 13 раз: возле Шумов, Южного, Крымского, Новолуганского, Майского и Зайцевого.

С начала текущих суток, 26 июня, враг уже девять раз обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе возле Луганска.

Напомним, что украинские военные нашли на Донбассе тело бойца, который 22 июня подорвался на мине во время выполнения боевого задания.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно об успехах ВСУ на Донбассе. Защитники Украины продолжают закрепляться на отбитых у террористов территориях.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ВСУНовости Донбасса
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Понч Какес
Понч Какес
"еще двое – боевые травмирования" Мне всегда было интересно: а что такое "боевые травмирования"? Это убегал, сверкая пятками и запнулся, рыло расквасил? Или глазом напоролся на ветку, когда, выпучив шары от ужаса, улепётывал во все лопатки?
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Славу уронили
Славу уронили
ИнформСоплеметание без Трымчука вже не то у каклов!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сегодня Обозреватель скромен...а ведь вчера ВСУ массово отшло со своих позиций...все что героически занимало за 5 лет...сегодня все сми это обсуждают...кроме Обозревателя
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