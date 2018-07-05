"Набрал вес, нужно худеть": в России рассказали о состоянии Клыха

Незаконно осужденный в России украинский политзаключенный Станислав Клых, который в июне объявил голодовку, якобы набрал лишний вес.

Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова матери заключенного Тамаре Клых.

"Я не верю этому. Потому что 96 килограмм, и он уже набрал лишний вес, ему уже даже и похудеть нужно... Теперь о Сенцове она говорит, что Сенцов набрал два килограмма при голодовке", – говорит Тамара Клых.

По словам женщины, ее сына стали колоть неизвестными препаратами после перевода в психиатрическую тюремную больницу в Магнитогорске.

"Чем его там колют? Он и сам говорил: "Мама, не знаю". Первый раз, когда его забрали, говорят, что он написал добровольно, и в этот раз написал добровольно, чтобы его полечили. Но он даже адвокату сказал, что "я ничего не писал", – рассказывает Тамара Клых.

Как сообщал OBOZREVATEL, Клых объявил, что будет голодать, в начале июня.

Станислава Клиха приговорили к 20 годам российской тюрьмы за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, однако украинец отрицает обвинения и заявил, что даже никогда не был в Чечне.