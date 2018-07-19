На днях немецкий телеканал ARD в программе Fakt озвучил информацию, что российская ФСБ получила множество документов СММ ОБСЕ в Украине . В руки россиян попали отчеты о работе, переписка первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии Александера Хуга, детальные планы объектов ОБСЕ. Кроме того, у русских теперь есть сведения о работниках миссии, их черты характера, особенности, привычки. "Вплоть до сведений о том, какой тип женщин им нравится, об их пристрастиях к алкоголю и финансовом положении", - рассказывает немецкий телеканал.

К российской разведке такие сведения попали от "крота" - одного из работников миссии, который имеет доступ к соответствующей документации. В руки немецких журналистов попала копия цифрового носителя, попавшего в руки ФСБ.

По этой ситуации есть немало вопросов. Первый из них - почему вообще возникла такая ситуация? Ответ здесь довольно прост. На конец прошлого года количество наблюдателей в Украине составляло более 600 человек. Из них почти 40 - собственно русских и еще более сотни представителей стран, "дружественных" россии (10 - Сербия, 24 - Молдова, 39 - Босния и Герцеговина, 24 - Македония, Болгария - 30, по несколько представителей из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Венгрии. Интересно то, что за последнее время количество представителей США и стран ЕС уменьшилось, а россиян и их "друзей" наоборот стало больше .

Работать в такие мониторинговые организации часто попадают бывшие и действующие военные, в большинстве - работники разведок. Это не является большим открытием или новостью для тех, кто сталкивался с такими международными организациями.

В качестве примера: руководитель донецкого офиса ОБСЕ Ольга Скриповська - военнослужащая армии Молдовы, имеет опыт службы военным наблюдателем ООН в Либерии и Кот-д'Ивуаре. Все говорит за то, что она, возможно, и является профессиональным разведчиком .

Таких, как Скриповская, в СММ немало. Очень трудно избавиться от от "военных" манер, поведения, привычек и, особенно, "разведочного" взгляда на вещи вокруг - даже надев гражданскую одежду или униформу ОБСЕ. Это очень выдает таких "наблюдателей"... Поэтому вполне вероятно, что работники ФСБ успешно "наблюдали" в Украине, работая на российскую разведку.

Однако в этой службе разведка не главное, их задача - работа на безопасность собственного государства. И методы этой работы довольно "грязные": подкуп, шантаж давление на лицо, сбор различного компромата и другие не очень "благородные" шаги. Именно это и обнаружили в носителе, который попал в ФСБ - сведения, которые отмечают особенности и пристрастия людей (алкоголь, молоденькие девушки, деньги). Сомневаюсь, что "не разведчику" такие сведения были бы нужны.

Теперь уже не кажутся такими странными заявления, которые иногда делал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг. Вроде того, что когда украинские военные берут под контроль населенные пункты в так называемой серой зоне, то это очень обостряет ситуацию на Донбассе. Что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороне, является повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия...

Неудивительно, что некоторые нарушения со стороны боевиков наблюдатели просто не "замечают" или не указывают в рапортах, некоторые территории и закрытые районы патрули просто игнорируют во время мониторинга ситуации. А иногда даже обнимаются и ручкаются с русскими террористами или называют оккупированные территории Донбасса "республиками".

Очень сомневаюсь, что ситуация с компроматом возникла внезапно. Не исключено, что имея его на руках, ФСБ "давила" на представителей ОБСЕ и раньше. А еще очень сомневаюсь, что сами работники миссии не знали и не подозревали, что среди них есть "агенты" и "кроты" (уже говорилось, что большинство из них опытные разведчики). Получается, что работали уже под "колпаком".

Почему же тогда возник этот скандал с обнародованием? Кто предоставил этот компромат немецким телевизионщикам? Сама ОБСЕ? Сомневаюсь, потому что для организации такой скандал - это большие имиджевые потери. Мир понимает, что деятельность СММ на Донбассе, как миротворца и наблюдателя, в таком случае малоэффективна и предвзята. Получается, что ОБСЕ "играет" за одну из сторон, хотя соблюдение нейтралитета в таких случаях должно быть основополагающей позицией.

"Устроить скандал с обнародованием" выгоднее, конечно же, российской ФСБ. Тогда почему она пошла на такой шаг? Не думаю, что перед тем как его сделать, между сторонами (ФСБ и ОБСЕ) не было переговоров. Из этого вывод: на давление от спецслужб организация наблюдателей почему-то ответила отказом. То есть не смогла осуществить какие-то требуемые от нее действия (хотя, возможно, что раньше и выполняла) - даже под угрозой риском получить такой скандал.

Что же тогда ФСБ требовали от ОБСЕ?

Конечно, пойдя на "обнародование", ФСБ теряет агента и влияние на наблюдателей на Донбассе. Если бы это влияние было еще необходимо россиянам, они бы со скандалом подождали, а так.. Почему-то "кто-то слил" носитель немецким журналистам.

Это не выгодно в том случае, когда объект давления спецслужбам еще нужен, а если нет - то это даже с их стороны хороший ход. А из этого и вывод, россия будет действовать дальше без информации от "кротов" изнутри ОБСЕ и без влияния на наблюдателей. То есть, грубо говоря, ситуация может обостриться.