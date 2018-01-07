Наблюдатели ОБСЕ рассказали о провокациях террористов в "Л/ДНР"

Российско-террористические войска продолжают мешать работе наблюдателям СММ ОБСЕ в зоне АТО на Донбассе.

Об этом сообщили на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что с начала 2018 года СММ ОБСЕ продолжает фиксировать случаи угроз, ограничение доступа к военным объектам и свободы передвижения своих патрулей на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - сказано в сообщении.

Также в штабе АТО напомнили о "приказах" террористов о запрете ограничения свободы наблюдателям СММ ОБСЕ.

"В то же время, популисты из ОРДО/ОРЛО имитируют бурную деятельность, выдав за последние 6 месяцев уже второй "приказ" о запрете необоснованного ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ. Особой наглости таким действиям придает то, что после издания предыдущего "приказа" в конце августа 2017 года количество указанных ограничений не только не уменьшилась, а даже увеличилось", - сказано в сообщении.

К примеру, за первый же месяц действия "приказа" СММ ОБСЕ зафиксировала 46 случаев таких нарушений.

"Украинская сторона СЦКК отмечает: указанное свидетельствует об исключительно популистском характере обнародованных "приказов" и отсутствии заинтересованности главарей квазигосударственных образований и их российских кураторов в беспристрастном мониторинга выполнения боевиками ОРДО/ОРЛО Минских договоренностей и соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины", - утверждают в штабе.

Как сообщал "Обозреватель", на Сочельник террористы обстреливали украинские позиции в зоне АТО.