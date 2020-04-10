На Житомирщине вспыхнули адские пожары в Чернобыльской зоне. Фото и видео огненного "апокалипсиса"

В части Житомирской области, которая относится к Чернобыльской зоне, вспыхнули масштабные лесные пожары. Спасатели не могут их погасить уже больше недели.

Как сообщается на сайте Житомирского областного упраления лесного и охотничьего хозяйства, огонь охватил Народицкий, Лугинский и Белокоровицкий лесхозы еще 3 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожары в Житомирской области "Суспільне новини"

Пожары в Житомирской области "Суспільне новини"

Пожары в Житомирской области "Суспільне новини"

Поэтому уже 9 день подряд спасателям приходится бороться с ЧП в невероятно сложных условиях. Ведь стихия уже успела распространиться на тысячи гектаров лесных и нелесных площадей.

Для локализации очагов возгораний пришлось задействовать 1500 человек лесной охраны и 223 человека спасателей, более 170 единиц пожарной и приспособленной техники государственных лесохозяйственных предприятий и еще 53 единицы пожарной техники Управления ГСЧС в Житомирской области.

Кроме того, к тушению пожаров привлекалась авиация, а также спасатели из других областей Украины (например, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской).

Ситуацию осложняет и то, что лес также пылает на границе Беларуси и Украины. С территории соседнего государства он перекинулся на массив Овручского района Житомирской области.

Лесные пожары в Житомирской области Управление ГСЧС в Черкасской области

Лесные пожары в Житомирской области Управление ГСЧС в Черкасской области

Пожары в Житомирской области Управление ГСЧС в Черкасской области

По состоянию на 9 апреля пожарным удалось локализовать в Житомирской области все крупные лесные пожары. Впрочем спасатели продолжают находиться в местах возгораний, поскольку из-за сильного ветра огонь может вспыхивать снова.

В сети начали распространяться жуткие фото и видеокадры из зоны бедствия. Украинцы показывают масштабы экологической катастрофы и напуганные ею.

Лесные пожары в Житомирской области Скриншот видео

Лесные пожары в Житомирской области Скриншот видео

Лесные пожары в Житомирской области zt.20minut.ua

"Когда горела Австралия – в ленте ФБ и новостей в СМИ было много новостей, фото и сострадания. Когда горит Украина – в ленте пусто. На фото Народичи Житомирской области. Горит лес. В Чернобыль оттуда рукой подать. Пишут, что и там горит" , – возмутилась глава отдела связей с общественностью НБУ Леся Войтицкая.

Лесные пожары в Житомирской области Facebook Константина Иванченко

Лесные пожары в Житомирской области Управление ГСЧС Украины в Житомирской области

"Специалисты по лесному делу прогнозируют, что в Народичском и Полесском районах горит семь тысяч гектаров лесов. Гасят как с земли, так и с воздуха. Пожар пришел в зону отчуждения. Горит лес и в Беларуси вблизи украинской границы", – отмечает журналист Константин Иванченко.

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