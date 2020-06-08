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8 июня • обновлено в 18:25
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На Житомирщине в жестком ДТП погибли трое взрослых и младенец. Фото с места аварии

1.4т
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В Житомирской области 8 июня в жуткой аварии с участием двух легковых авто погибли трое взрослых и 9-месячный ребенок.

ДТП произошло примерно в 10:00 вблизи села Скребеличи в Овручском районе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

Отмечается, что 23-летний водитель Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с Daewoo Lanos, которым управлял 24-летний мужчина. Оба местные жители.

В жутком ДТП на Житомирщине погибли 3 взрослых и младенец

В жутком ДТП на Житомирщине погибли 3 взрослых и младенец

zt.npu.gov.ua

В результате ДТП погибли водитель, а также пассажиры автомобиля Daewoo Lanos – две женщины, 50 и 46 лет, и 9-месячная девочка.

В жутком ДТП на Житомирщине погибли 3 взрослых и младенец

В жутком ДТП на Житомирщине погибли 3 взрослых и младенец

zt.npu.gov.ua

Выжил в страшной аварии только один пассажир этого авто – 18-летняя девушка. Ее вместе с водителем Mitsubishi доставили в местную районную больницу. У них диагностировали телесные повреждения.

В жутком ДТП на Житомирщине погибли 3 взрослых и младенец

В жутком ДТП на Житомирщине погибли 3 взрослых и младенец

zt.npu.gov.ua

Правоохранители работают на месте происшествия. Они устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Белая Криница на Ривненщине 7 июня произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, есть пострадавшие.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина Житомир
Теги
смерть авария Национальная полиция Украины ДТП
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