Знакомый Анатолия Захаренко, подозреваемого в убийстве семерых человек в Житомирской области, заявил, что никакой агрессии у него не замечал.
Об этом мужчина по имени Александр рассказал в комментарии "КП в Украине". "Со мной он нормально общался", – рассказал об охотнике житель соседнего села.
"Подумайте сами: разве агрессивного человека возьмут егерем в охотничий союз? А за него все проголосовали – чтобы он был старшим охотником села. Да и звали бы его столько раз в крестные? У него в селе около десяти крестников, он мне хвастался", – подчеркнул знакомый.
Анатолий Захаренко на заседании суда
Скрин видео
Он добавил, что был у Анатолия и тот "хозяйственный мужик". "Уху у него можно было заказать. Люди издалека на его пруд приезжали – из Киева приезжали, из Житомира", – отметил он.
"Что я еще могу сказать про Толю… Когда-то попал к нему на открытие охоты. Он сказал тогда: "Мы все сейчас пойдем, выстрелим, а потом все ружья зачехляем, и больше, пока все будут пить, за ружье никто не берется". Все так и сделали, уважили его как хозяина места, где отдыхали. Он говорил: "Где есть водка – не должно быть оружия". И наоборот", – добавил Александр.
Захаренко также боролся с браконьерами, которые ставили сетки на его пруду, рассказал еще один знакомый подозреваемого из соседней Попильни Павел.
"Местным алкашам он дал понять – нечего лезть на его пруд. Было, что ночью сетки ставили. Знаете, какие люди в селе – малоимущие, пьющие, воруют. Это же его, считайте, собственность. У него все по документам. Законно. Мог пугать тех, кто "браконьерил" на его пруду", – сказал он.
Напомним, бывшая местная жительница при этом утверждает, что односельчане якобы боялись охотника.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.
Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.
Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
На месте происшествия нашли много оружия. Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться.
Анатолию сообщили о подозрении 22 мая. На следующий день избрали меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.
Сам он заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.