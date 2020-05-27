Знакомый Анатолия Захаренко, подозреваемого в убийстве семерых человек в Житомирской области, заявил, что никакой агрессии у него не замечал.

Об этом мужчина по имени Александр рассказал в комментарии "КП в Украине". "Со мной он нормально общался", – рассказал об охотнике житель соседнего села.

"Подумайте сами: разве агрессивного человека возьмут егерем в охотничий союз? А за него все проголосовали – чтобы он был старшим охотником села. Да и звали бы его столько раз в крестные? У него в селе около десяти крестников, он мне хвастался", – подчеркнул знакомый.

Анатолий Захаренко на заседании суда Скрин видео

Он добавил, что был у Анатолия и тот "хозяйственный мужик". "Уху у него можно было заказать. Люди издалека на его пруд приезжали – из Киева приезжали, из Житомира", – отметил он.

"Что я еще могу сказать про Толю… Когда-то попал к нему на открытие охоты. Он сказал тогда: "Мы все сейчас пойдем, выстрелим, а потом все ружья зачехляем, и больше, пока все будут пить, за ружье никто не берется". Все так и сделали, уважили его как хозяина места, где отдыхали. Он говорил: "Где есть водка – не должно быть оружия". И наоборот", – добавил Александр.

Захаренко также боролся с браконьерами, которые ставили сетки на его пруду, рассказал еще один знакомый подозреваемого из соседней Попильни Павел.

"Местным алкашам он дал понять – нечего лезть на его пруд. Было, что ночью сетки ставили. Знаете, какие люди в селе – малоимущие, пьющие, воруют. Это же его, считайте, собственность. У него все по документам. Законно. Мог пугать тех, кто "браконьерил" на его пруду", – сказал он.

Напомним, бывшая местная жительница при этом утверждает, что односельчане якобы боялись охотника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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