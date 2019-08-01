На Житомирщине топ-чиновников поймали на взятке в $1,5 млн: что известно

На Житомирщине должностных лиц уличили в получении взятки в размере 1,5 млн долларов за содействие в приватизации предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Речь идет о топ-чиновниках "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Нацполиции и Генеральной прокуратуры Украины. Проводятся санкционированные обыски", – сказано в сообщении.

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Так, следствием было установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждения.

Чиновники в ответ выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. 1,3 миллиона долларов США взятки необходимо предоставить руководителю "Институт охраны почв Украины" и 200 тысяч долларов США – директору "Головинского карьера".

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

За определенную сумму руководитель ГП "Головинский карьер", который также является председателем ликвидационной комиссии, должен был посодействовать в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия , а гендиректор ГУ "Институт охраны почв Украины" – в беспрепятственной его приватизации.

По факту содеянного правоохранители открыли уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на взятке попались заместитель начальника филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзалізниця" и начальник отдела указанного филиала.

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