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24 апреля • обновлено в 06:21
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На Житомирщине разгорелись новые пожары: подняли авиацию

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На Житомирщине, где борются с масштабным горением леса, в четверг, 23 апреля, возникло еще несколько очагов возгорания, которые представляют опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Новые пожары разгорелись в Белокоровицком и Словечанском лесхозах. "Во второй половине дня в Поясковском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация", – сказано в сообщении.

На Житомирщине разгорелись новые пожары

На Житомирщине разгорелись новые пожары

ГСЧС

Кроме того, тушили огонь и в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК, для этого привлекли 765 пожарных с 119 единицами техники, среди которой был один вертолет.

На Житомирщине разгорелись новые пожары

На Житомирщине разгорелись новые пожары

ГСЧС

На Житомирщине разгорелись новые пожары: подняли авиацию

ГСЧС

На Житомирщине разгорелись новые пожары: подняли авиацию

ГСЧС

На Житомирщине разгорелись новые пожары: подняли авиацию

ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Красный Рог на Киевщине поджигатель устроил пожар.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Житомир
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