Убил жену и застрелился: на Житомирщине разгорелась семейная драма

Вечером 8 августа в Коростене Житомирской области 32-летний мужчина убил свою 28-летнюю жену, а затем застрелился из охотничьего ружья.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины в Житомирской области, изначально в полицию поступило сообщение о самоубийстве. Однако когда правоохранители прибыли на место вызова, то нашли там и тело женщины с признаками насильственной смерти.

Дом супружеской пары Нацполиция в Житомирской области

Улики Нацполиция в Житомирской области

Труп мужчины на берегу реки нашел его отец. При осмотре полицейские зафиксировали у него огнестрельное ранение головы, что и стало, вероятно, причиной смерти. Окончательный ответ на этот вопрос даст назначенная судебно-медицинская экспертиза. Оружие, из которого был совершен роковой выстрел, найдено рядом и изъято. Это охотничье ружье, зарегистрированное на погибшего.

Во время дальнейших розыскных мероприятий работники следственно-оперативных групп Коростенского отдела и Главного управления Национальной полиции в Житомирской области установили место проживания мужчины и вместе с экспертами Житомирского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД провели осмотр дома.

В ходе этого было обнаружено тело жены погибшего. Предварительно смерть 28-летней женщины наступила в результате полученных травм. Также на месте происшествия изъят ряд вещественных доказательств убийства.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Одна из версий развития событий, которая сейчас проверяется: между супругами ночью с 7 на 8 августа возник спор, в ходе которого мужчина нанес жене тяжкие телесные повреждения, которые привели к ее смерти. Впоследствии он пытался скрыть содеянное, а когда понял, что это невозможно, совершил самоубийство.

Супруги воспитывали двух сыновей, сейчас дети находятся под опекой родных. Продолжается установка всех обстоятельств. По собранным пока сведениям, семья не была кризисной и имела средний достаток.

Дом, где произошло убийство Нацполиция в Житомирской области

Место, где нашли застрелившегося мужчину Нацполиция в Житомирской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел Малинского района Житомирской области 33-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Его взяли под стражу. Мужчина ранее судим, сейчас ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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