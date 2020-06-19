На Житомирщине пропал украинский военный: фото и приметы

В Новоград-Волынском, Житомирской области, пропал военный Андрей Ставинский, который проходил службу по контракту в воинской части, дислоцированной в районном центре.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Житомирщины, мужчину разыскивают с 15 июня. В полицию о пропаже сына обратилась мать военного, которая проживет в Хмельницкой области.

"С 15 июня он не выходит на связь с родными, также не появлялся на службе. Сейчас место пребывания мужчины неизвестно. Его приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, коротко стриженные, глаза голубые. На предплечье есть татуировка: цветная каска и надпись 128 (горно-пехотная ремонтная военная бригада), на животе с правой стороны есть шрам небольшого размера", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент исчезновения Ставинский мог быть одет в джинсы, футболку и коричневые кроссовки. На шее была серебряная цепочка с крестиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре пропал военнослужащий, который принимал активное участие в зоне ООС.