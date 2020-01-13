На Житомирщине произошло два страшных ДТП за день: есть жертва и раненые. Фото

В понедельник, 13 января, в Житомирской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и еще два были травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В 8:26 бойцы Службы спасения "101" привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Выдумка Пулинского района. Там водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Кроме него в салоне находилось еще пять пассажиров", – сказано в сообщении.

На трассе Киев-Чоп произошло ДТП Пресс-служба ГСЧС

Отмечается, что рука одной из пассажирок оказалась прижатой автомобилем к земле. Еще одна из женщин погибла на место происшествия, ее придавило опрокинутым транспортным средством.

Бойцы ГСЧС с помощью лебедки пожарного автомобиля поставили поврежденное транспортное средство на колеса, деблокировали из-под него погибшую и травмированную пассажирок и передали последнюю в руки медиков.

В 12:30 специалисты ГСЧС Народичского района также оказывали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Вблизи районного центра водитель легковушки Renault Kangoo съехал в кювет и сбил дерево, которое в дальнейшем упало сверху на машину. В салоне водитель находился сам.

На Житомирщине произошло ДТП Пресс-служба ГСЧС

Сначала спасатели с помощью бензопил разрезали дерево, которое мешало подойти к транспортному средству. Затем шанцевым инструментом они открыли дверь, деблокировали пострадавшего, который был без сознания и на носилках доставили его в "карету" скорой помощи.

Медики госпитализировали пострадавшего с травмами разной степени тяжести в реанимационное отделение Народицкой центральной районной больницы.

Правоохранительные органы приступили к выяснению окончательных обстоятельств обоих чрезвычайных происшествий.

На Житомирщине произошло ДТП Пресс-служба ГСЧС

На Житомирщине произошло ДТП Пресс-служба ГСЧС

На Житомирщине произошло ДТП Пресс-служба ГСЧС

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