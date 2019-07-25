На Житомирщине полиция угодила в скандал со стрельбой: опубликовано видео

В сети опубликовали видео конфликта со стрельбой, который произошел в селе Бровки-1 Андрушевского района Житомирской области.

Инцидент случился еще в конце июня, но кадры потасовки появились лишь сейчас на странице в Facebook пользователя Валерия Дятлова.

Напомним, что в центре села произошел конфликт между пьяными молодыми людьми и местными жителями, который перерос в жесткую драку и стрельбу. В ходе стрельбы пострадали трое селян.

"Позже в село приехали полицейские, которые явно ничего не хотели делать и разбираться в ситуации. Далее приехал какой-то человек, сказал, что он начальник полиции Андрушевки и у него "задача руководства по области" (дословно), не дать огласку данной ситуации", – рассказал Дятлов.

Позже под данным постом заместитель начальника Бердичевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области Ярослав Онищук прокомментировал происшествие. Полицейский подтвердил, что ЧП случилось 24 июня 2019 года.

"На месте работали полицейские Андрушевского отдела полиции. Я как руководитель тоже выезжал туда, но никаких попыток "замять"! Нами было возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК. После установления в ходе расследования причастности должностных лиц к событию по решению Бердичевской местной прокуратуры производство передано в Государственное бюро расследования (регионального управления в г. Хмельницкий)", – написал Онищук.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области сотрудники двух компаний по ритуальным услугам устроили стрельбу.

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