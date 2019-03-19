На Житомирщине внезапно погибла многодетная роженица с младенцем: медики под следствием

В Житомирской области многодетная мать умерла во время родов, а ее ребенок родился мертвым.

Трагедия произошла в городе Черняхов. В местную больницу по "скорой" доставили женщину, беременную четвертым ребенком. Во время родов у роженицы началось сильное кровотечение, что привело к смерти матери и малыша, сообщает пресс-служба ГУНП Житомирщины.

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной гибели женщины среди прочего стал геморрагический шок. Причина гибели ребенка – асфиксия.

Трагедия произошла в г. Черняхов Google. Maps

Трагедия произошла в г. Черняхов Google. Maps

Полиция открыла уголовное производство по ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработниками). Санкция предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области счеты с жизнью свел 8-летний мальчик. Его мать ушла в магазин, а когда вернулась, обнаружила сына повешенным на собачьем поводке.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!