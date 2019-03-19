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На Житомирщине внезапно погибла многодетная роженица с младенцем: медики под следствием

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В Житомирской области многодетная мать умерла во время родов, а ее ребенок родился мертвым.

Трагедия произошла в городе Черняхов. В местную больницу по "скорой" доставили женщину, беременную четвертым ребенком. Во время родов у роженицы началось сильное кровотечение, что привело к смерти матери и малыша, сообщает пресс-служба ГУНП Житомирщины.

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной гибели женщины среди прочего стал геморрагический шок. Причина гибели ребенка – асфиксия.

Трагедия произошла в г. Черняхов

Трагедия произошла в г. Черняхов

Google. Maps

Трагедия произошла в г. Черняхов

Трагедия произошла в г. Черняхов

Google. Maps

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области счеты с жизнью свел 8-летний мальчик. Его мать ушла в магазин, а когда вернулась, обнаружила сына повешенным на собачьем поводке.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаЖитомир
Теги
криминалродыНациональная полиция Украины
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