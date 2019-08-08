На Житомирщине педофил изнасиловал 13-летнюю падчерицу

В одном из сел Малинского района Житомирской области 33-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.

По данным пресс-службы прокуратуры Житомирской области, под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту указанного преступления.

Преступника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. В среду, 7 августа, постановлением Малинского районного суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Изнасилование 1.zt.ua

"Установлено, что ранее судимый 33-летний местный житель, не работающий, применяя физическое насилие, совершил действия сексуального характера в отношении малолетней, 2006 года рождения, дочери женщины, с которой сожительствовал. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в Одесской области мужчина 23 июля изнасиловал 9-летнего ребенка, который пришел на прогулку к пруду. 63-летнего подозреваемого задержали по горячим следам.

А в селе Яровое Шаргородского района Винницкой области 14-летний школьник изнасиловал четвероклассницу. По словам матери пострадавшей, это произошло на пастбище за селом, где часто отдыхают дети.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!