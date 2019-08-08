На Житомирщине педофил изнасиловал 13-летнюю падчерицу

В одном из сел Малинского района Житомирской области 33-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.
По данным пресс-службы прокуратуры Житомирской области, под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту указанного преступления.
Преступника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. В среду, 7 августа, постановлением Малинского районного суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Изнасилование
1.zt.ua
"Установлено, что ранее судимый 33-летний местный житель, не работающий, применяя физическое насилие, совершил действия сексуального характера в отношении малолетней, 2006 года рождения, дочери женщины, с которой сожительствовал. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет", – говорится в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL, в Одесской области мужчина 23 июля изнасиловал 9-летнего ребенка, который пришел на прогулку к пруду. 63-летнего подозреваемого задержали по горячим следам.
А в селе Яровое Шаргородского района Винницкой области 14-летний школьник изнасиловал четвероклассницу. По словам матери пострадавшей, это произошло на пастбище за селом, где часто отдыхают дети.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.