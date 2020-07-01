На Житомирщине обнаружили более 9 тонн награбленного янтаря. Фото
В Житомирской области правоохранители конфисковали в доход государства более девяти тонн незаконно добытого янтаря.
Его общая стоимость составляет 12,5 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офис главного прокурора.
Отмечается, что Королевский районный суд Житомира удовлетворил в полном объеме ходатайство областной прокуратуры относительно специальной конфискации в доход государства незаконно добытого янтаря весом 9,2 тонн.
Камни были изъяты в рамках досудебного расследования уголовного производства по хранению имущества, полученного преступным путем (ст. 198 УК Украины) у жителя Одесской области. В частности, во время обыска в его доме обнаружили 292 пакета с янтарем.
В ОГП добавляют, что досудебное расследование проводилось следственным отделом управления СБУ в Житомирской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине полицейские изъяли 142 килограмма награбленного янтаря на сумму два миллиона гривен, который преступники готовили на перепродажу за границу.