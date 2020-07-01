На Житомирщине обнаружили более 9 тонн награбленного янтаря. Фото

В Житомирской области правоохранители конфисковали в доход государства более девяти тонн незаконно добытого янтаря.

Его общая стоимость составляет 12,5 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офис главного прокурора.

Отмечается, что Королевский районный суд Житомира удовлетворил в полном объеме ходатайство областной прокуратуры относительно специальной конфискации в доход государства незаконно добытого янтаря весом 9,2 тонн.

Изъятый янтарь (Gp.gov.ua)

Камни были изъяты в рамках досудебного расследования уголовного производства по хранению имущества, полученного преступным путем (ст. 198 УК Украины) у жителя Одесской области. В частности, во время обыска в его доме обнаружили 292 пакета с янтарем.

Общий вес камней – 9,2 тонны (Gp.gov.ua)

В ОГП добавляют, что досудебное расследование проводилось следственным отделом управления СБУ в Житомирской области.

Стоимость выученного янтаря составляет 12,5 млн грн (Gp.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине полицейские изъяли 142 килограмма награбленного янтаря на сумму два миллиона гривен, который преступники готовили на перепродажу за границу.