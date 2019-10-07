На Житомирщине начальник сектора полиции по борьбе с наркотиками продавал их

В Житомирской области начальник сектора полиции по борьбе с наркопреступностью торговал запрещенными веществами.

Правоохранитель организовал систему распространения наркотиков, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, он наладил схему по распространению наркотических веществ на территории одного из районов Житомирщины. Продавал их, а также сырье распространителям для дальнейшей реализации", – отметили в ведомстве.

Полицейский продавал наркотики

Подозреваемый был задержан в Хмельницком после сбыта партии запрещенных веществ.

Полицейский продавал наркотики

Ему инкриминируют незаконное производство, изготовление, хранение и распространение наркотиков. В случае доказательства его вины, правоохранителю грозит от шести до десяти лет.

Полицейский продавал наркотики

Как писал OBOZREVATEL, в июле на Киевщине в селе Германовка с избирательного участка за день до парламентских выборов пропал полицейский.

Найти его удалось на автозаправке к окружении бригады медиков – у мужчины было предынфарктное состояние, вызванное, предварительно, употреблением наркотических веществ.

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