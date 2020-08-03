На Житомирщине мать на людях избила плачущего младенца. Видео

В Бердичеве Житомирской области мать избила ребенка за то, что тот громко плакал в детской коляске.

Как пишет "Бердичів.biz", находясь в общественном парке, женщина была пьяной и вела себя неадекватно. Также с ней находился еще один ребенок постарше. Свидетели происшествия вызвали полицию, чтобы прекратить насилие над ребенком.

На место прибыл ювенальный инспектор, который установил, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней была десятимесячный малыш и ребенок трех лет.

Издание отмечет, что горе-мать с детьми находится на учете у социальных служб. Женщина неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, что в Днепре мать зверски издевалась над приемным сыном. Ребенок с порезанным телом и кучей болезней попал в реанимацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, отчим три недели избивал двухлетнего малыша.