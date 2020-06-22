На Житомирщине избили продавщицу за просьбу надеть маску
В Бердичеве (Житомирская область) на Центральном рынке избили продавщицу за просьбу надеть маску.
Как передает berdichev.biz, инцидент произошел в воскресенье, 21 июня.
После того, как она сделала замечание посетителю, тот набросился на нее. Женщина упала и получила телесные повреждения. Также пострадал случайный прохожий, который вмешался в конфликт.
Делом уже занимаются правоохранители, в их распоряжении есть видеозапись с камер наблюдения. Личность нападавшего и обстоятельства инцидента устанавливается.
Как писал OBOZREVATEL, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 июля. Однако с 22 июня принимать решение по карантину (усиливать или смягчать) в каждой области будет ее местная власть.
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