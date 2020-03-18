На Житомирщине двое мужчин притворились больными коронавирусом и поплатились

В Коростене, Житомирская область двое мужчин ложно заявили, что заразились коронавирусом COVID-19. Попав в больницу, они на видео пытались заснять процесс оказания медицинской помощи.

О данном инциденте в Facebook сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"Два человека 1990 и 1994 годов рождения обратились в центр Первичной медико-санитарной помощи Коростенского городского совета с жалобой о неотложной помощи. Они заявили, что якобы имеют повышенную температуру и находились в Италии с 5 по 12 марта", – сообщил чиновник.

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После обращения бригада скорой помощи прибыла на вызов в полном защитном комплекте от вирусной инфекции. Мужчин доставили в инфекционное отделение, где провели экспресс-тест на коронавирус.

"Результат оказался отрицательным, но теперь известно, что болезнь проявляется только на 4-5 сутки", – отметил Бунечко.

Глава Житомирщины добавил, что после опроса врачей, "больные" признались, что являются блогерами и снимали процесс получения медицинской помощи.

"Я буду требовать, чтобы эти шутники компенсировали стоимость зря потраченного комплекта индивидуальной защиты и выезд медицинской бригады и были привлечены к административной ответственности", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина.

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